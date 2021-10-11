10 октября 21:45
Испания 1
Франция 2
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
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Мальме --
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Замахнулся на святое! Тренер Боснии намерен огорчить Украину во Львове

Александр Трикиша
11 октября, 21:58
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев во время пресс-конференции накануне матча отбора на ЧМ-2022 против Украины поведал о своих "наполеоновских" планах

Ивайло Петев намерен отобрать очки у Украины во Львове

Встреча пройдет 12 октября на "Арене Львов" во Львове, где сборная Украины еще ни разу не проигрывала. Но Петев замахнулся на святое и обещает сломать традицию.

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"Я знаю про ваш счастливый стадион. Надеюсь, мы завтра сломаем эту статистику. Уверен, нас ждет интересный и тяжелый матч. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к игре, от состояния газона", – заявил тренер на пресс-конференции.

А главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что ему не нужно мотивировать игроков на предстоящий поединок.

"Мы сейчас с ребятами ехали и вспоминали, что знаем друг друга с 2010 года. Вот когда они были маленькими, мне нужно было их мотивировать, а сейчас... Они уже опытные игроки, не нужно ничего говорить. Это будет уже слишком. Они все и сами знают, ведь нам нельзя даже вничью завтра играть", – признался Петраков.

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