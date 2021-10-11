Замахнулся на святое! Тренер Боснии намерен огорчить Украину во Львове

Ивайло Петев намерен отобрать очки у Украины во Львове

Встреча пройдет 12 октября на "Арене Львов" во Львове, где сборная Украины еще ни разу не проигрывала. Но Петев замахнулся на святое и обещает сломать традицию.

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"Я знаю про ваш счастливый стадион. Надеюсь, мы завтра сломаем эту статистику. Уверен, нас ждет интересный и тяжелый матч. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к игре, от состояния газона", – заявил тренер на пресс-конференции.

А главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что ему не нужно мотивировать игроков на предстоящий поединок.