Замахнулся на святое! Тренер Боснии намерен огорчить Украину во Львове

Ивайло Петев намерен отобрать очки у Украины во Львове
Встреча пройдет 12 октября на "Арене Львов" во Львове, где сборная Украины еще ни разу не проигрывала. Но Петев замахнулся на святое и обещает сломать традицию.
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"Я знаю про ваш счастливый стадион. Надеюсь, мы завтра сломаем эту статистику. Уверен, нас ждет интересный и тяжелый матч. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к игре, от состояния газона", – заявил тренер на пресс-конференции.
А главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что ему не нужно мотивировать игроков на предстоящий поединок.
"Мы сейчас с ребятами ехали и вспоминали, что знаем друг друга с 2010 года. Вот когда они были маленькими, мне нужно было их мотивировать, а сейчас... Они уже опытные игроки, не нужно ничего говорить. Это будет уже слишком. Они все и сами знают, ведь нам нельзя даже вничью завтра играть", – признался Петраков.