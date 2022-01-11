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Закрию йому рота: спадкоємець Кличко не боїться знову опинитися в нокдауні

Олександр Трикіша
11 січня, 19:22
Український суперважковаговик Віктор Вихрист готовий провести ще один бій проти свого колишнього співвітчизника Яго Кіладзе. Їхній перший бій завершився скандальним рішенням

Кіладзе не згоден із результатом бою проти Вихриста / Фото: Premier Boxing Promotions

Вихрист та Кіладзе зустрічалися 1 січня. Боксери по два рази побували в нокдаунах за перші два раунда, а потім рефері несподівано зупинив бій і віддав перемогу Вихристу.

Кіладзе був незадоволений рішенням судді і навіть штовхнув його в обличчя рукою.

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Після цього Кіладзе закликав Вихриста провести реванш і пообіцяв розібратись із ним. Відповідь Віктора не забарилася.

"Я можу сказати, що цей хлопець дуже багато балакає. Зрозуміло, що за тиждень бій йому ніхто не дасть.

Якщо буде реванш, я готовий до нього та готовий поставити всі крапки над "i".

І щонайменше закрити рота цьому хлопцю, адже він веде себе дуже некрасиво", – заявив Вихрист в інтерв'ю kamp-sport.com.

Зазначимо, що 29-річний Вихрист на професійному рингу провів дев'ять поєдинків і переміг у всіх. При цьому шість боїв завершилися достроково. Українця навіть прозвали "спадкоємцем Кличка".