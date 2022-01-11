Закрою ему рот: наследник Кличко не боится снова оказаться в нокдауне

Киладзе не согласен с результатом боя против Выхриста / Фото: Premier Boxing Promotions

Выхрист и Киладзе встречались 1 января. Боксеры по два раза побывали в нокдаунах за первые два раунда, а затем рефери неожиданно остановил бой и отдал победу Выхристу.

Киладзе был недоволен решением судьи и даже пнул его в лицо рукой.

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После этого Киладзе призвал Выхриста провести реванш и пообещал разобраться с ним. Ответ Виктора не заставил себя долго ждать.

"Я могу сказать, что этот парень очень много говорит. Понятно, что за неделю бой ему никто не даст. Если будет реванш, я готов к нему и готов поставить все точки над "i". И по меньшей мере закрыть рот этому парню, ведь он ведет себя очень некрасиво", – заявил Выхрист в интервью kamp-sport.com.

Отметим, что 29-летний Выхрист на профессиональном ринге провел девять поединков и во всех одержал победу. При этом шесть боев завершились досрочно. Украинца даже прозвали "наследником Кличко".