Задушив! Тейшейра знищив Блаховича у бою за титул чемпіона UFC (відео)

Тейшейра задушив Блаховича / Фото: Getty Images

У поєдинку за пояс чемпіона UFC у напівважкій вазі на Бійцівському острові в Абу-Дабі аналітики віддавали перевагу володарю титулу – 38-річному поляку Яну Блаховичу.

Однак 42-річний бразилець Гловер Тейшейра достроково переміг його в другому раунді, спершу поціливши супернику потужним боксерським ударом у щелепу, а потім провівши больовий задушливий прийом. змусивши поляка здатися.

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"Усе пішло не так. Легендарну польську силу я залишив у готельному номері. Але це не кінець історії. Я повернуся", – заявив після поразки Блахович.

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"У мене немає слів. Мені 42 роки. Я розриваю шаблони і продовжу це робити", – обіцяє Тейшейра.

Раніше на цьому ж турнірі в Абу-Дабі моторошним нокаутом завершився поєдинок британця Лерона Мерфі проти фіна іранського походження Маквана Амірхані – останній наразився щелепою на коліно.

Нокаут у бою Мерфі vs Амірхані / Фото: Getty Images

Також ми розповідали, що рефері із Росії з ганьбою зняли з турніру UFC. Злочинну бездіяльність В'ячеслава Кисельова в Абу-Дабі експерти вже назвали найгіршим суддівством в історії змішаних єдиноборств.

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