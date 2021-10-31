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Колос --
Львов --
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Рух --
Александрия --
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Заря --
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Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
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Задушил! Тейшейра уничтожил Блаховича в бою за титул чемпиона UFC (видео)

Олег Люлька
31 октября, 00:52
42-летний бразилец Гловер Тейшейра стал вторым самым возрастным чемпионом в истории UFC, сенсационно одолев удушением поляка Яна Блаховича

Тейшейра задушил Блаховича / Фото: Getty Images

В поединке за пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе на Бойцовском острове в Абу-Даби аналитики отдавали предпочтение обладателю титула – 38-летнему поляку Яну Блаховичу.

Однако 42-летний бразилец Гловер Тейшейра удосрочил его во втором раунде, сперва попав сопернику мощным боксерским ударом в челюсть, а затем провел болевой удушающий прием, заставив поляка сдаться.

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"Все пошло не так. Легендарную польскую силу я оставил в гостиничном номере. Но это не конец истории. Я вернусь", – заявил после поражения Блахович.

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"У меня нет слов. Мне 42 года. Я разрываю шаблоны и продолжу это делать", – обещает Тейшейра.

Ранее на этом же турнире в Абу-Даби жутким нокаутом завершился поединок британца Лерона Мерфи против финна иранского происхождения Маквана Амирхани – последний нарвался челюстью на колено.

Нокаут в бою Мерфи vs Амирхани / Фото: Getty Images

Также мы рассказывали, что рефери из России с позором сняли с турнира UFC. Преступное бездействие Вячеслава Киселева в Абу-Даби эксперты уже назвали худшим судейством в истории смешанных единоборств.

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Коллаж – "Сегодня" / Фото: Getty Images