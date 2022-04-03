Навіщо росіяни прийшли вбивати українців? Меркушина розплющила очі братам Фуркадам

Брати Фуркад не знають, на яке з двох крісел сісти / Фото: Колаж: Сьогодні

Щодня військова агресія Росії проти України приносить нашому народу все більші страждання. Від рук російської армії гинуть мирні жителі, руйнується критична інфраструктура.

Але в цей час знаходяться унікуми, які вважають, що в цьому винен лише кривавий диктатор Путін, а не народ, який його вибирав. Серед таких діячів виявилися відомі французькі біатлоністи Мартен та Сімон Фуркади.

Реклама

На таку страусову позицію французів гнівно відреагував український біатлоніст. Дмитро Підручний, який послав братів нах*й.

Біатлоністка збірної України Анастасія Меркушина також звернулася до титулованих французьких біатлоністів.

"Шановні Мартен та Симон Фуркади. Я думаю, ви дійсно не розумієте реальність війни між Україною та Росією. Якщо ви вважаєте, що звичайні росіяни не задіяні, ви помиляєтеся. Вже 18 тисяч російських солдатів загинуло на нашій землі, чи не російські? Чому вони прийшли нас вбивати? Чому спортсмени використовують Z у своїй формі? Чому вони не просять припинити це? Вони мали можливість розпочати змагання без свого кривавого прапора, але вони зробили свій вибір.

Реклама

Вони обрали свою владу! Не кажіть, що їх обдурили. Багато хто має родичів в Україні, але вони вірять у Великоросію і не хочуть бачити правди. Якщо ти все-таки хочеш бути Людиною, то розбуди свою сім'ю о 4-й годині ранку, йди в бомбосховища, сиди там до 11, і ти відчуєш наше життя тут! Чому російські люди заслуговують на нормальне життя, а українські діти повинні вмирати? Поки брати не знають, на яке з двох крісел сісти, ми боремося! Ми вистоємо!", – написала Меркушина у своєму Instagram.

Зазначимо, що з початку війни, призерка чемпіонатів світу та учасниця Олімпійських ігор Анастасія Меркушина змінила біатлонну гвинтівку на автомат – вона старший лейтенант прикордонної служби.