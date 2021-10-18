19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
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Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
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Реал --
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Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
18 жовтня 19:30
Чорноморець 0
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22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
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Ворскла --
Шахтар --
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Львів --
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Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
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Забудьте про шорти і майки в 30-градусне пекло! Звірячий дрес-код у Формулі-1

Любомир Луканюк
18 жовтня, 23:53
Учасники Гран-прі Саудівської Аравії вже отримали пам'ятку, як себе вести і у що одягатися в цій країні, під час етапу Ф-1

В Саудівській Аравії доведеться бути скромнішими

У грудні пройде перший в історії Формули-1 – Гран-прі Саудівської Аравії. Організатори перегонів вже розіслали всім учасникам список вимог до зовнішнього вигляду.

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Перш за все правила стосуються одягу. Чоловікам настійно не рекомендується з'являтися на публіці в шортах, майці і вузьких штанях. Жінкам заборонено носити мініспідниці, короткі сукні та одяг з відкритими плечима і спиною, не кажучи вже про купальниках, повідомляє Автоспорт.

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З огляду на те, що в грудні в Саудівській Аравії температура повітря зазвичай становить близько 30 градусів, такий дрес-код може привести до незручностей. Але правила поширюються не тільки на учасників та гостей етапу Формули 1, а й на тих, хто приїжджає в Саудівську Аравію.

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Гран-прі Саудівської Аравії пройде c 3 по 5 грудня.

Раніше ми писали, що діючий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон збив власного механіка у другій практиці перед Гран-прі Росії. Інцидент трапився під час заїзду на піт-стоп.

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