Забудьте про шорти і майки в 30-градусне пекло! Звірячий дрес-код у Формулі-1

В Саудівській Аравії доведеться бути скромнішими

У грудні пройде перший в історії Формули-1 – Гран-прі Саудівської Аравії. Організатори перегонів вже розіслали всім учасникам список вимог до зовнішнього вигляду.

Повісьте собі на стіну: календар Формули-1 на 2022 рік

Реклама

Перш за все правила стосуються одягу. Чоловікам настійно не рекомендується з'являтися на публіці в шортах, майці і вузьких штанях. Жінкам заборонено носити мініспідниці, короткі сукні та одяг з відкритими плечима і спиною, не кажучи вже про купальниках, повідомляє Автоспорт.

Реклама

З огляду на те, що в грудні в Саудівській Аравії температура повітря зазвичай становить близько 30 градусів, такий дрес-код може привести до незручностей. Але правила поширюються не тільки на учасників та гостей етапу Формули 1, а й на тих, хто приїжджає в Саудівську Аравію.

Читайте також: Як врізатися в стіну на швидкості 300 км/год і вижити

Реклама

Гран-прі Саудівської Аравії пройде c 3 по 5 грудня.

Раніше ми писали, що діючий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон збив власного механіка у другій практиці перед Гран-прі Росії. Інцидент трапився під час заїзду на піт-стоп.