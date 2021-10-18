19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
18 октября 19:30
Черноморец 0
Верес 1
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости Формулы-1

Забудьте о шортах и майках в 30-градусное пекло! Зверский дресс-код в Формуле-1

Любомир Луканюк
18 октября, 23:53
Участники Гран-при Саудовской Аравии уже получили памятку, как себя вести и во что одеваться в этой стране, во время этапа Ф-1

В Саудовской Аравии придется быть скромнее

В декабре пройдет первый в истории Формулы-1 – Гран-при Саудовской Аравии. Организаторы гонки уже разослали всем участникам список требований к внешнему виду.

Повесьте себе на стену: календарь Формулы-1 на 2022 год

Реклама

Прежде всего правила касаются одежды. Мужчинам настоятельно не рекомендуется появляться на публике в шортах, майке и узких брюках. Женщинам запрещено носить мини-юбки, короткие платья и одежду с открытыми плечами и спиной, не говоря уже о купальниках, сообщает Автоспорт.

Реклама

Учитывая, что в декабре в Саудовской Аравии температура воздуха обычно составляет около 30 градусов, такой дресс-код может привести к неудобствам. Но правила распространяются не только на участников и гостей этапа Формулы 1, но и на всех приезжающих в Саудовскую Аравию.

Читайте также: Как врезаться в стену на скорости 300 км/ч и выжить

Реклама

Гран-при Саудовской Аравии пройдет c 3 по 5 декабря.

Ранее мы писали, что действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сбил собственного механика во второй практики перед Гран-при России. Инцидент случился во время заезда на пит-стоп.

Читайте также:

Реклама