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Історія однієї фотографії. Як врізатися в стіну на швидкості 300 км/год і вижити

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
20 серпня, 10:53
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Польський гонщик Роберт Кубіца дивом не постраждав в аварії на Гран-прі Канади і дав зелене світло в Формулу-1 майбутньому чотириразовому чемпіону Себастьяну Феттелю
Жахлива аварія Кубіци в Канаді
Жахлива аварія Кубіци в Канаді / Фото: Getty Images

10 червня 2007 року, Гран-прі Канади в Формулі-1. Під час гонки Роберт Кубіца зачіпає Ярно Труллі, болід на швидкості 300 км/год злітає в повітря і врізається в огорожу.

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Машина перетворюється на купу металобрухту. Кубіцу на вертольоті доставляють в лікарню. На щастя, польський гонщик відбувся лише легким переляком. Його на наступний же день виписали з госпіталю. Але про всяк випадок рекомендували пропустити наступний етап.

На Гран-прі США Кубіцу замінив дебютант Формули-1 19-річний Себастьян Феттель. Майбутній чотириразовий чемпіон світу.

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