Історія однієї фотографії. Як врізатися в стіну на швидкості 300 км/год і вижити

10 червня 2007 року, Гран-прі Канади в Формулі-1. Під час гонки Роберт Кубіца зачіпає Ярно Труллі, болід на швидкості 300 км/год злітає в повітря і врізається в огорожу.
Машина перетворюється на купу металобрухту. Кубіцу на вертольоті доставляють в лікарню. На щастя, польський гонщик відбувся лише легким переляком. Його на наступний же день виписали з госпіталю. Але про всяк випадок рекомендували пропустити наступний етап.
На Гран-прі США Кубіцу замінив дебютант Формули-1 19-річний Себастьян Феттель. Майбутній чотириразовий чемпіон світу.
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