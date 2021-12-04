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За поразку Ломаченка закликали молитися 30 мільйонів людей

Андрій Трофімов
4 грудня, 20:13
У Гані просять вищі сили допомогти своєму земляку Річарду Коммі здолати Василя Ломаченка у поєдинку, який відбудеться за тиждень

Гана молиться за поразку Ломаченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Боксерська асоціація Гани (GBA) закликала всіх жителів країни молитися за перемогу свого земляка Річарда Коммі у бою проти Василя Ломаченка, який відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.

Про це йдеться в листі Ганської боксерської асоціації, адресованому Коммі, який Річард на прізвисько Термінатор опублікував у себе в Instagram.

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"Ми оптимістично налаштовані стосовно того, що Річард Коммі переможе Василя Ломаченка і стане на крок ближче до титулу дворазового чемпіона світу. Йому це до снаги. GBA просить усіх ганців (а це 31 млн осіб), особливо боксерську спільноту країни, згадати Річарда Коммі у своїх молитвах, щоб допомогти йому досягти тріумфу у майбутньому поєдинку", – закликає своїх співгромадян Боксерська асоціація Гани.

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

"Те, що в мене за спиною вся Гана, неймовірно надихає. Докладу всіх зусиль, щоб ви мною пишалися", – написав із цього приводу Річард Коммі.

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Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Зауважимо, що букмекери дають лише 17 відсотків на перемогу Коммі, вважаючи беззаперечним фаворитом Ломаченка.

Проте поєдинок Теофімо Лопеса і Джорджа Камбососа, що відбувся днями на тій же арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку, засвідчив, що розрахунки букмекерів можуть бути оманливими.

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Камбососу давали ще менше шансів на перемогу, ніж зараз Коммі, – лише 12 відсотків – а він сенсаційно позбавив Лопеса чемпіонських поясів .

Тим часом Ломаченко вже заявив, що готовий побитися з Камбососом – але для початку має намір перемогти Коммі.

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

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