4 декабря 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 декабря 17:00
Рух 0
Ворскла 0
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
5 декабря 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

За поражение Ломаченко призвали молиться 30 миллионов человек

Андрей Трофимов
4 декабря, 20:13
В Гане просят высшие силы помочь своему земляку Ричарду Комми одолеть Василия Ломаченко в поединке, который состоится через неделю

Гана молится за поражение Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Боксерская ассоциация Ганы (GBA) призвала всех жителей страны молиться за победу своего земляка Ричарда Комми в бою против Василия Ломаченко, который состоится 11 декабря в Нью-Йорке.

Об этом говорится в письме ганской боксерской ассоциации, адресованному Комми, которое Ричард по прозвищу Терминатор опубликовал у себя в Instagram.

Реклама

"Мы оптимистично настроены в отношении того, что Ричард Комми победит Василия Ломаченко и станет на шаг ближе к титулу двукратного чемпиона мира. Ему это по зубам. GBA просит всех ганцев (а это 31 млн человек), особенно боксерское сообщество страны, помянуть Ричарда Комми в своих молитвах, чтобы помочь ему добиться триумфа в предстоящем поединке", – призывает своих сограждан Боксерская ассоциация Ганы.

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

"То, что у меня за спиной вся Гана, невероятно вдохновляет. Сделаю все, чтобы вы мной гордились", – написал по этому поводу Ричард Комми.

Реклама

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Отметим, что букмекеры дают всего лишь 17 процентов на победу Комми, считая безоговорочным фаворитом Ломаченко.

Однако поединок Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа, состоявшийся на днях на той же арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, показал, что букмекерские расклады могут быть обманчивы.

Реклама

Камбососу давали еще меньше шансов на победу, чем сейчас Комми, – всего 12 процентов – а он сенсационно лишил Лопеса чемпионских поясов.

Тем временем Ломаченко уже заявил, что готов подраться с Камбососом – но для начала намерен разделаться с Комми.

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Смотрите, как Комми в последнем бою нокаутировал доминиканца Маринеса