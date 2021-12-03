Я бажаю цей бій! Кого Ломаченко хоче побити найбільше

Василь Ломаченко хоче зустрітися з Джорджем Камбососом, який володіє поясами WBA, WBC Franchise, IBF та IBO у легкій вазі. Але спочатку треба перемогти Річарда Коммі

Ломаченко націлився на титули Камбососа / Фото: Getty Images, AFP

На минулих вихідних Камбосос створив сенсацію, перемігши Теофімо Лопеса. Сам Лопес не включив пункт про реванш у контракт, тому немає першочергового права знову битися за титули.

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А ось Василь Ломаченко зможе отримати титульний бій, якщо здолає Річарда Коммі 11 грудня.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

"Я боксую заради поясів. Зараз це моя мета у боксі. Абсолютний чемпіон світу, це моя мотивація. Подивимося, чи відбудеться бій із Камбососом. Звісно, я хочу цей бій, але насамперед у мене бій 11 грудня, і я зосереджений на цьому поєдинку. Після цього бою я можу поговорити про моє майбутнє", – сказав Ломаченко Sky Sports.

Ломаченко зізнався, що здивувався перемозі Камбососа над Лопесом.

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"Перед боєм я давав Камбососу шанси, але, звичайно, думав, що Лопес виграє цей бій. Але це те, що є. Це життя боксу", – додав українець.

Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонга / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій з Річардом Коммі 11 грудня становитиме 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн. Африканець отримає втричі менше.