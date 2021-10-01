За Мілевським стежили: "Журналісти – ще нічого, а якщо люди Суркіса – було страшніше"

Артем Мілевський вже більше не футболіст / Фото: Instagram

Мілевський запам'ятався не тільки грою на полі, але і любов'ю до розкішного життя і нічним клубам. Ігор Суркіс боровся із згубною звичкою форварда і забороняв з'являтися в клубах після певного часу. А якщо зловлять – штраф.

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Природно, ща за всіма цими пригодами пильно стежила преса.

"Напевно, з нас більше вимагали. Ми робили погоду в клубі, робили результат. Так складалося, що були успішними людьми в той час. Звісно, тоді всі їздили. Здається, наразі такого немає. Ніхто ні за ким з футболістів не стежить. Просто лафа у них. Тоді треба було озиратися.

Мало того, що ТСН на одних машинах їздив, на інших їздили від президента Суркіса. Це було страшніше. ТСН – ще гаразд, а якщо його хлопці знаходили – було страшніше набагато", – розповів Міля в інтерв'ю Ходять чутки.

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Про любов Мілі до нічних клубів якось розповів його колишній одноклубник у Динамо Мілош Нінкович. Він теж любив погуляти і зізнавався, що перші три роки в Києві у нього випали.

"Одного разу ми удвох із Мілевським пішли на дискотеку і затрималися там до семи ранку. У Сербії в такий час прокидаються і снідають. Але Мілевський каже: "Пішли в інший клуб. Треба знайти дискотеку, яка працює до восьми". Ми пішли туди, але вже нікого не було. Кажу, що треба йти, але він відповідає: "Ні, вона відкривається о 9:00 ранку", – згадував той період Нінкович.

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