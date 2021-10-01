За Милевским следили: "Журналисты – еще ладно, а если ребята Суркиса – было пострашнее"

Артем Милевский уже больше не футболист / Фото: Instagram

Милевский запомнился не только игрой на поле, но и любовью к роскошной жизни и ночным клубам. Игорь Суркис боролся с пагубной привычкой форварда и запрещал появляться в клубах после определенного времени. А если поймают – штраф.

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Естественно, за всеми этими приключениями пристально следила пресса.

"Наверное, с нас больше требовали. Мы делали погоду в клубе, делали результат. Так складывалось, что были успешными людьми в то время. Конечно, тогда все ездили. Кажется, сейчас такого нет. Никто ни за кем из футболистов не следит. Просто лафа у них. Тогда надо было оглядываться.

Мало того, что ТСН на одних машинах ездил, на других ездили от президента Суркиса. Это было пострашнее. ТСН – еще ладно, а если его ребята находили – было пострашнее намного", – рассказал Миля в интервью Ходят слухи.

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О любви Мили к ночным клубам как-то рассказал его бывший одноклубник по Динамо Милош Нинкович. Он тоже любил погулять и признавался, что первые три года в Киеве у него выпали.

"Однажды мы вдвоем с Милевским пошли на дискотеку и задержались там до семи утра. В Сербии в такое время просыпаются и завтракают. Но Милевский говорит: "Пошли в другой клуб. Надо найти дискотеку, которая работает до восьми". Мы пошли туда, но уже никого не было. Говорю, что надо уходить, но он отвечает: "Нет, она открывается в 9 утра", – вспоминал тот период Нинкович.

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