За кокосом і трусів не видно. Ось за чим їздять у Дубай

Дубайський відпочинок Нікольченко
Зірка української мистецької гімнастики Влада Нікольченко згадала свій відпочинок в Еміратах.
Спортсменка в Instagram застигла мегаеротичне фото. Влада в мікроскопічному бікіні стоїть на колінах і тримає кокос.
"Любителька кокосів", – підписала знімок Влада.
Влада була лідером української збірної з художньої гімнастики, виборола ліцензію на Ігри в Токіо, але з незрозумілих причин її не включили до складу Олімпіади-2020.
Нікольченко заявила, що це було рішення НОК України та Міністерства спорту.
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Нещодавно гімнастка поїхала в Дубай, звідки заспамила свої соцмережі дуже яскравими фотографіями.
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