30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
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ПСЖ --
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Атлетіко --
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За кокосом і трусів не видно. Ось за чим їздять у Дубай

Андрій Трофімов
29 жовтня, 14:36
Українська гімнастка Влада Нікольченко зізналася у соцмережах, що дуже любить кокоси

Дубайський відпочинок Нікольченко

Зірка української мистецької гімнастики Влада Нікольченко згадала свій відпочинок в Еміратах.

Спортсменка в Instagram застигла мегаеротичне фото. Влада в мікроскопічному бікіні стоїть на колінах і тримає кокос.

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"Любителька кокосів", – підписала знімок Влада.

Влада була лідером української збірної з художньої гімнастики, виборола ліцензію на Ігри в Токіо, але з незрозумілих причин її не включили до складу Олімпіади-2020.

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Нікольченко заявила, що це було рішення НОК України та Міністерства спорту.

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Нещодавно гімнастка поїхала в Дубай, звідки заспамила свої соцмережі дуже яскравими фотографіями.

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