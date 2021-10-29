За кокосом и трусов не видно. Вот за чем ездят в Дубай

Дубайский отдых Никольченко

Звезда украинской художественной гимнастики Влада Никольченко вспомнила свой отдых в Эмиратах.

Спортсменка в Instagram запостила мегаэротическое фото. Влада в микроскопичном бикини стоит на коленях и держит кокос.

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"Любительница кокосов". – подписала снимок Влада.

Влада была лидером украинской сборной по художественной гимнастике, завоевала лицензию на Игры в Токио, но по непонятным причинам ее не включили в состав на Олимпиаду-2020.

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Никольченко заявила, что это было решение НОК Украины и Министерства спорта.

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Недавно гимнастка поехала в Дубай, откуда заспамила свои соцсети очень яркими фотографиями.