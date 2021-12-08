За це його Гвардіола і любить: Зінченко зробив результативну передачу в Лізі чемпіонів

Олександр Зінченко зробив асист в матчі проти Лейпцига / Фото: Getty Images

У матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Лейпцига Зінченко відзначився результативною передачею на Ріяда Мареза.

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Втім, на той момент МанСіті вже горів з рахунком 2:0, тому українсько-алжирський гол лише підсолодив поразку "міщанам".

МанСіті програв Лейпцигу з рахунком 1:2, але це не вплинуло на підсумкове становище команди у турнірній таблиці групи А – англійці залишилися на першому місці, випередивши ПСЖ. Лейпциг вийшов у Лігу Європи.

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Зінченко провів на полі весь матч, лише другий у поточному сезоні. А цей асист став для нього першою результативною дією цього сезону. Усього на рахунку українця 8 матчів у всіх турнірах.

Раніше ми писали, що Зінченко не перейде до Шевченка: інсайдер назвав причину. Український півзахисник Олександр Зінченко не переїде до Генуї заради свого колишнього тренера зі збірної України – у цьому немає сенсу.