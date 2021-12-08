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За это его Гвардиола и любит: Зинченко сделал результативную передачу в Лиге чемпионов

Александр Трикиша
8 декабря, 07:37
Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко отметился первым результативным действием в сезоне в составе своей команды

Александр Зинченко сделал ассист в матче против Лейпцига / Фото: Getty Images

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Лейпцига Зинченко отметился результативной передачей на Рияда Мареза.

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Впрочем, на тот момент МанСити уже горел со счетом 2:0, поэтому украино-алжирский гол лишь подсластил поражения "горожанам".

МанСити проиграл Лейпцигу со счетом 1:2, но это не повлияло на итоговое положение команды в турнирной таблице группы А – англичане остались на первом месте, опередив ПСЖ. Лейпциг же вышел в Лигу Европы.

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Зинченко провел на поле весь матч, только второй в текущем сезоне. А этот ассист стал для него первым результативным действием в текущем сезоне. Всего на счету украинца 8 матчей во всех турнирах.

Ранее мы писали, что Зинченко не перейдет в команду Шевченко: инсайдер назвал причину. Украинский полузащитник Александр Зинченко не переедет в Геную ради своего бывшего тренера по сборной Украины – в этом нет резона.