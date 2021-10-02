За два кроки від фіналу: травма завадила Світоліній вдруге виграти турнір в Чикаго

Еліна Світоліна / Фото: Reuters
Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 6) програла Онс Жабер з Тунісу (WTA 16) в двох сетах (4:6, 2:6).
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Дебют першої партії вдало склався для Світоліної, в якій вона вела в рахунку 4:1, але потім Еліна втратила ініціативу і програла 9 геймів поспіль. Жабер зуміла невдалий сет перетворити на свою користь – 6:4.
Друга партія пройшла за повної переваги тенісистки з Тунісу – 6:2.
На матч проти Жабер Світоліна вийшла з перебинтованою правою ногою, мабуть, травма завадила українці вдало виступити на турнірі.
Це була четверта зустріч тенісисток на корті, причому в трьох попередніх сильнішою була Світоліна.
Раніше ми повідомляли, що в 1/8 фіналу турніру Еліна помстилася румунці Рузе за виліт з турніру українки Катерини Козлової.
Додамо, що призовий фонд турніру WTA 500 в Чикаго становить 565 тис доларів. Переможець турніру отримує 470 рейтингових очок.
Нагадаємо, що наприкінці серпня українка здобула перемогу на турнірі WTA 250 в Чикаго. У фіналі турніру українка здолала Алізе Корне з Франції.
WTA 500. Чикаго (США)
Жінки. 1/4 фіналу
Еліна Світоліна (Україна) – Онс Жабер (Туніс) – 4:6, 2:6