Помстилася за українку: Світоліна пробилася до 1/4 фіналу турніру в Чикаго

У матчі третього раунду Еліна Світоліна (№6 WTA) обіграла румунку Габріелу Русе (№98 WTA) в двох сетах з однаковим рахунком 6:3. Раніше на турнірі Русе вибила зі змагань українську тенісистку Катерину Козлову.

У наступному колі українка зустрінеться з Онс Жабер з Тунісу (№16 WTA), яка в 1/8 фіналу переграла господарку кортів Джесіку Пегулу з рахунком 1:6, 6:2, 6:3.

