В двух шагах от финала: травма помешала Свитолиной второй раз выиграть турнир в Чикаго

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 6) проиграла Онс Жабер из Туниса (WTA 16) в двух сетах (4:6, 2:6).

Читайте также: В честь жертвы Свитолиной, избавившейся от мегабюста, назвали кровососа

Реклама

Дебют первой партии удачно сложился для Свитолиной, в которой она вела в счете 4:1, но затем Элина потеряла инициативу и проиграла 9 геймов подряд. Жабер сумела неудачный сет превратить в свою пользу – 6:4.

Вторая партия прошла при полном преимуществе теннисистки из Туниса – 6:2.

Реклама

На матч против Жабер Свитолина вышла с перебинтованной правой ногой, видимо травма помешала украинке удачно выступить на турнире.

Это была четвертая встреча теннисисток на корте, причем в трех предыдущих сильнее была Свитолина.

Ранее мы сообщали, что в 1/8 финала турнира Элина отомстила румынке Рузе за вылет из турнира украинки Катерины Козловой.

Добавим, что призовой фонд турнира WTA 500 в Чикаго составляет 565 тыс долларов. Победитель турнира получает 470 рейтинговых очков.

Напомним, что в конце августа украинка одержала победу на турнире WTA 250 в Чикаго. В финале турнира украинка одолела Ализе Корне из Франции.

Элина Свитолина выиграла первый трофей в 2021 году / Фото: AFP

WTA 500. Чикаго (США)

Женщины. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Онс Жабер (Тунис) – 4:6, 2:6