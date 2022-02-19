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Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
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Верес --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

За два дні до закриття: українці більше не виступлять на Олімпіаді у Пекіні

Олександр Трикіша
19 лютого, 09:04
Олімпійські ігри в Пекіні триватимуть до 20 лютого, але стартів українських спортсменів ми більше не побачимо, тому медаль Абраменка залишиться єдиною для нашої країни

Українські спортсмені більше не виступлять у Пекіні / Фото: REUTERS

19 лютого у Пекіні розіграють вісім комплектів медалей , а в неділю – ще п'ять. Проте претендувати на нагороди українці більше не можуть.

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Справа в тому, що залишилося розподілити медалі у тих видах спорту, де не представлені українці.

Таким чином, у скарбничці України залишається лише одна нагорода – срібна медаль Олександра Абраменка у фрістайлі. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

Абраменко зі сріблом Пекіна-2022 / Фото: Reuters

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Втім, українці поки що не покидають Пекін. 20 лютого на центральному стадіоні, який отримав ще назву "Пташине гніздо", пройде урочиста церемонія закриття Ігор і передача олімпійського вогню наступному приймаючому місту – в 2026 році зимова Олімпіада пройде в Мілані.

До речі, раніше росіянин назвав причину обіймів з Абраменком на Олімпіаді – просто хотів потрапити до історії. Обіймашки українського медаліста Олександра Абраменка та представника команди РОК Іллі Бурова стали темою номер один для обговорення.