За два дня до закрытия: украинцы больше не выступят на Олимпиаде в Пекине

Украинские спортсмены больше не выступят в Пекине / Фото: REUTERS

19 февраля в Пекине разыграют восемь комплектов медалей, а в воскресенье – еще пять. Тем не менее, претендовать на награды украинцы больше не могут.

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Дело в том, что осталось распределить медали в тех видах спорта, где не представлены украинцы.

Таким образом, в копилке Украины остается всего лишь одна награда – серебряная медаль Александра Абраменко в фристайле. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

Абраменко с серебром Пекина-2022 / Фото: Reuters

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Впрочем, украинцы пока не покидают Пекин. 20 февраля на центральном стадионе, получившим еще название "Птичье гнездо", пройдет торжественная церемония закрытия Игр и передача олимпийского огня следующему принимающему городу – в 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в Милане.

Кстати, ранее россиянин назвал причину объятий с Абраменко на Олимпиаде – просто хотел попасть в историю. Обнимашки украинского медалиста Александра Абраменко и представителя команды РОК Ильи Бурова стали темой номер один для обсуждения.