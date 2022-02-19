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Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
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Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
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Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
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Аталанта --
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Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
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Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
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Шахтер --
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Львов --
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Десна --
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Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
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Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

За два дня до закрытия: украинцы больше не выступят на Олимпиаде в Пекине

Александр Трикиша
19 февраля, 09:04
Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля, но стартов украинских спортсменов мы больше не увидим, поэтому медаль Абраменко останется единственной для нашей страны

Украинские спортсмены больше не выступят в Пекине / Фото: REUTERS

19 февраля в Пекине разыграют восемь комплектов медалей, а в воскресенье – еще пять. Тем не менее, претендовать на награды украинцы больше не могут.

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Дело в том, что осталось распределить медали в тех видах спорта, где не представлены украинцы.

Таким образом, в копилке Украины остается всего лишь одна награда – серебряная медаль Александра Абраменко в фристайле. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

Абраменко с серебром Пекина-2022 / Фото: Reuters

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Впрочем, украинцы пока не покидают Пекин. 20 февраля на центральном стадионе, получившим еще название "Птичье гнездо", пройдет торжественная церемония закрытия Игр и передача олимпийского огня следующему принимающему городу – в 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в Милане.

Кстати, ранее россиянин назвал причину объятий с Абраменко на Олимпиаде – просто хотел попасть в историю. Обнимашки украинского медалиста Александра Абраменко и представителя команды РОК Ильи Бурова стали темой номер один для обсуждения.