Динамо обіграло Металіст 1925: відео голів та огляд матчу

Циганков приклався до перемоги Динамо над Металістом-1925 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Попри відсутність у складі травмованого лідера команди Віталія Буяльського, в сьомому турі УПЛ Динамо впевнено розібралося з Металістом 1925. Кияни виграли в гостях з рахунком 2:0, забивши два м'ячі з інтервалом у 10 хвилин.

ОГЛЯД МАТЧУ

На 47-й хвилині класним ударом з лівої відзначився Циганков, якому грудьми скинув м'яч Шкурин.

ВІДЕО ГОЛА ЦИГАНКОВА

А на 56-й хвилині після перегляду VAR суддя зарахував другий гол Динамо в цьому матчі, автором якого став Гармаш, що вдало вийшов на заміну.

ВІДЕО ГОЛА ГАРМАША

Металліст 1925 – Динамо – 0:2

Голи: Циганков, 47, Гармаш, 56

Металіст 1925: Сидоренко – Єрмаков, Шершень, Ткачук, Ченбай – Габелок – Савин (Протасов, 74), Криськів, Голодюк (Фабіньо, 74), Ременюк (Батюшин, 74) – Марлісон (Зубков, 73)

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Андрієвський (Шепелєв, 68) – Циганков (Караваєв, 77), Лєднєв (Гармаш, 46), Де Пена (Вербич, 68) – Шкурин (Супряга, 77)

Попередження: Ченбай, Марлісон, Фабіньо – Забарний, Супряга

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У Динамо стало 19 очок після 7 турів. Шахтар, який має 13 пунктів, в центральному матчі українського вікенду сьогодні грає з Дніпром-1.

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Уже 14 вересня у стартовому матчі групового раунду ЛЧ на НСК "Олімпійський" Динамо зіграє з Бенфікою Романа Яремчука.