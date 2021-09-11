За десять минут! Динамо обыграло Металлист 1925

Цыганков приложился к победе Динамо над Металлистом-1925 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Несмотря на отсутствие в составе травмированного лидера команды Виталия Буяльского, в седьмом туре УПЛ Динамо уверенно разобралось с Металлистом 1925. Киевляне выиграли в гостях со счетом 2:0, забив два мяча с интервалом в 10 минут.

На 46-й минуте классным ударом с левой отличился Цыганков, которому грудью скинул мяч Шкурин.

ВИДЕО ГОЛА ЦЫГАНКОВА

А на 56-й минуте после просмотра VAR судья засчитал второй гол Динамо в этом матче, автором которого стал вышедший на замену Гармаш.

ВИДЕО ГОЛА ГАРМАША

У Динамо стало 19 очков после 7 туров. Шахтер, имеющий 13 пунктов, в центральном матче украинского уикенда сегодня играет с Днепром-1.

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Уже 14 сентября в стартовом матче группового раунда ЛЧ на НСК "Олимпийский" Динамо сыграет с Бенфикой Романа Яремчука.