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Заря 1
11 сентября 17:00 Видео
Металлист 1925 0
Динамо 2
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Шахтер --
Динамо --
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За десять минут! Динамо обыграло Металлист 1925

Олег Люлька
11 сентября, 19:00
Киевляне укрепили лидерство в чемпионате Украины, одолев на выезде харьковчан 2:0, и теперь в хорошем настроении выйдут на стартовый поединок ЛЧ против Бенфики

Цыганков приложился к победе Динамо над Металлистом-1925 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Несмотря на отсутствие в составе травмированного лидера команды Виталия Буяльского, в седьмом туре УПЛ Динамо уверенно разобралось с Металлистом 1925. Киевляне выиграли в гостях со счетом 2:0, забив два мяча с интервалом в 10 минут.

На 46-й минуте классным ударом с левой отличился Цыганков, которому грудью скинул мяч Шкурин.

ВИДЕО ГОЛА ЦЫГАНКОВА

А на 56-й минуте после просмотра VAR судья засчитал второй гол Динамо в этом матче, автором которого стал вышедший на замену Гармаш.

ВИДЕО ГОЛА ГАРМАША

У Динамо стало 19 очков после 7 туров. Шахтер, имеющий 13 пунктов, в центральном матче украинского уикенда сегодня играет с Днепром-1.

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Уже 14 сентября в стартовом матче группового раунда ЛЧ на НСК "Олимпийский" Динамо сыграет с Бенфикой Романа Яремчука.

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