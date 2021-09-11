Металлист 1925 – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

11 сентября в Харькове состоится поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги Металлист 1925 – Динамо. Следите за матчем в нашем текстовом онлайне

Металлист 1925 - Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 11 сентября, в седьмом туре чемпионата Украины Динамо в гостях встречается с Металлистом 1925. Матч пройдет в Харькове на ОСК "Металлист". Начало поединка в 17:00.

Мы проведем онлайн-трансляцию матча Металлист 1925 – Динамо с видеоповторами голов.

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Как дела в УПЛ

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После шести туров Динамо возглавляет турнирную таблицу чемпионата УПЛ. "Бело-синие" лишь однажды потеряли очки, сыграв вничью с Ингульцом 1:1.

Дебютант Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 в шести матчах добыл две победы, а четыре поединка проиграл своим соперникам. Команда занимает 11-е место в "турнирке".

Турнирная таблица

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Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 6 5 1 0 20 2 18 16 Забитые 20 Пропущеные 2 Разница 18 Результаты последних матчей: В В Н В В 2 Александрия Але 7 4 2 1 8 5 3 14 Забитые 8 Пропущеные 5 Разница 3 Результаты последних матчей: В Н В Н В 3 Шахтер Шах 6 4 1 1 12 4 8 13 Забитые 12 Пропущеные 4 Разница 8 Результаты последних матчей: Н В В П В 4 Днепр-1 Дне 6 4 1 1 12 6 6 13 Забитые 12 Пропущеные 6 Разница 6 Результаты последних матчей: В В П В В 5 Десна Дес 6 4 0 2 9 10 -1 12 Забитые 9 Пропущеные 10 Разница -1 Результаты последних матчей: П П В В В 6 Ворскла Вор 6 3 2 1 11 5 6 11 Забитые 11 Пропущеные 5 Разница 6 Результаты последних матчей: П В Н В В 7 Заря Зар 6 3 1 2 12 8 4 10 Забитые 12 Пропущеные 8 Разница 4 Результаты последних матчей: В В Н П В 8 Верес Вер 6 2 2 2 7 7 0 8 Забитые 7 Пропущеные 7 Разница 0 Результаты последних матчей: В В Н П П 9 Рух Рух 6 2 1 3 5 8 -3 7 Забитые 5 Пропущеные 8 Разница -3 Результаты последних матчей: В П Н В П 10 Ингулец Инг 7 2 1 4 8 12 -4 7 Забитые 8 Пропущеные 12 Разница -4 Результаты последних матчей: П В В Н П 11 Металлист 1925 Мет 6 2 0 4 6 10 -4 6 Забитые 6 Пропущеные 10 Разница -4 Результаты последних матчей: П П П В П 12 Минай Мин 5 1 2 2 3 5 -2 5 Забитые 3 Пропущеные 5 Разница -2 Результаты последних матчей: Н П Н П В 13 Колос Кол 5 1 2 2 2 9 -7 5 Забитые 2 Пропущеные 9 Разница -7 Результаты последних матчей: П П Н В Н 14 Черноморец Чер 6 1 1 4 7 16 -9 4 Забитые 7 Пропущеные 16 Разница -9 Результаты последних матчей: Н П В П П 15 Львов Льв 6 0 2 4 4 12 -8 2 Забитые 4 Пропущеные 12 Разница -8 Результаты последних матчей: П П Н П П 16 Мариуполь Мар 6 0 1 5 8 15 -7 1 Забитые 8 Пропущеные 15 Разница -7 Результаты последних матчей: П П П П П

История противостояния

Ранее футбольные пути соперников не пересекались в каких турнирах.

Кто фаворит

Киевский клуб безусловный фаворит в сегодняшнем матче. Коэффициент на победу Динамо – 1.27, на ничью – 6.03, на победу Металлиста 1925 – 10.50. Эксперты предрекают победу "бело-синим" со счетом 2:0.

Где смотреть

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале Футбол 2. В интернете за матчем можно следить на платформе oll.tv.

Прошлый тур

Динамо дома разгромило Колос

Металлист 1925 на своем поле уступил Днепру 1