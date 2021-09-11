Металіст 1925 – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

11 вересня в Харкові відбудеться поєдинок 7-го туру української Прем'єр-ліги Металіст 1925 – Динамо. Слідкуйте за матчем в нашому текстовому онлайні

Металіст 1925 - Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 11 вересня, в сьомому турі чемпіонату України Динамо в гостях зустрічається з Металістом 1925. Матч пройде в Харкові на ОСК "Металіст". Початок поєдинку о 17:00.

Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу Металліст – Динамо з відеоповторами голів.

Реклама

Реклама

Як справи в УПЛ

Реклама

Після шести турів Динамо очолює турнірну таблицю чемпіонату УПЛ. "Біло-сині" лише одного разу втратили очки, зігравши внічию з Інгульцем 1:1.

Дебютант Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 в шести матчах здобув дві перемоги, а чотири поєдинки програв своїм суперникам. Команда займає 11-е місце в "турнірці".

Турнірна таблиця

Реклама

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 6 5 1 0 20 2 18 16 Забиті 20 Пропущені 2 Різниця 18 Результати останніх матчів: В В Н В В 2 Олександрія Оле 7 4 2 1 8 5 3 14 Забиті 8 Пропущені 5 Різниця 3 Результати останніх матчів: В Н В Н В 3 Шахтар Шах 6 4 1 1 12 4 8 13 Забиті 12 Пропущені 4 Різниця 8 Результати останніх матчів: Н В В П В 4 Дніпро-1 Дні 6 4 1 1 12 6 6 13 Забиті 12 Пропущені 6 Різниця 6 Результати останніх матчів: В В П В В 5 Десна Дес 6 4 0 2 9 10 -1 12 Забиті 9 Пропущені 10 Різниця -1 Результати останніх матчів: П П В В В 6 Ворскла Вор 6 3 2 1 11 5 6 11 Забиті 11 Пропущені 5 Різниця 6 Результати останніх матчів: П В Н В В 7 Зоря Зор 6 3 1 2 12 8 4 10 Забиті 12 Пропущені 8 Різниця 4 Результати останніх матчів: В В Н П В 8 Верес Вер 6 2 2 2 7 7 0 8 Забиті 7 Пропущені 7 Різниця 0 Результати останніх матчів: В В Н П П 9 Рух Рух 6 2 1 3 5 8 -3 7 Забиті 5 Пропущені 8 Різниця -3 Результати останніх матчів: В П Н В П 10 Інгулець Інг 7 2 1 4 8 12 -4 7 Забиті 8 Пропущені 12 Різниця -4 Результати останніх матчів: П В В Н П 11 Металіст 1925 Мет 6 2 0 4 6 10 -4 6 Забиті 6 Пропущені 10 Різниця -4 Результати останніх матчів: П П П В П 12 Минай Мин 5 1 2 2 3 5 -2 5 Забиті 3 Пропущені 5 Різниця -2 Результати останніх матчів: Н П Н П В 13 Колос Кол 5 1 2 2 2 9 -7 5 Забиті 2 Пропущені 9 Різниця -7 Результати останніх матчів: П П Н В Н 14 Чорноморець Чор 6 1 1 4 7 16 -9 4 Забиті 7 Пропущені 16 Різниця -9 Результати останніх матчів: Н П В П П 15 Львів Льв 6 0 2 4 4 12 -8 2 Забиті 4 Пропущені 12 Різниця -8 Результати останніх матчів: П П Н П П 16 Маріуполь Мар 6 0 1 5 8 15 -7 1 Забиті 8 Пропущені 15 Різниця -7 Результати останніх матчів: П П П П П

Історія протистояння

Раніше футбольні шляхи суперників не перетиналися у жодних турнірах.

Хто фаворит

Київський клуб безумовний фаворит в сьогоднішньому матчі. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.27, на нічию – 6.03, на перемогу Металіста 1925 – 10.50. Експерти передрікають перемогу "біло-синім" з рахунком 2:0.

Де дивитись

У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалі Футбол 2. В інтернеті за матчем можна стежити на платформі oll.tv.

Минулий тур

Динамо вдома розгромило Колос

Металіст 1925 на своєму полі поступився Дніпру 1