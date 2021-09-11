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Юрій Вернидуб: "Малиновському потрібно не на словах любити Україну, а виходити на поле і гризти землю"

Сергій Шаховець
11 вересня, 13:34
Гравець Аталанти Руслан Малиновський ніяк не може показати свою найкращу гру за національну команду України. У чому тут причина, спробував розібратися колишній наставник Руслана

Руслан Маліновський в матчі проти Франції / Фото: Reuters

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб в інтерв'ю Sport Arena оцінив перспективи Руслана Малиновського в збірній Україні.

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"Нехай Малиновський опуститься на землю грішну і думає не про себе, і про те, який він футболіст класний, а думає про команду і про збірну України. Щоб якомога більше своїх кращих якостей перенести в збірну.

А не про те, щоб ображатися, або не ображатися на головного тренера. Сьогодні Малиновський образився, завтра образиться ще хтось. Яремчук, який... Я щось не чув, щоб Яремчук ображався.

Так і Малиновський повинен не ображатися, а значить працювати і доводити ще більше. Тому що він є гравцем національної збірної.

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

А Петраков – головний тренер, у якого хороший головний біль є, кого краще поставити. Як він бачить свою схему і тактику, за якою він грає.

Шевченко не викликав Буяльського, а Буяльський, на мій погляд, був одним з кращих. Він як пояснив? Що він просто не бачив його в своїй схемі, де його можна краще використовувати. Точно так само Петраков зараз може не бачити Малиновського. Чому ні? Це життя.

Маліновський лівою не забив пенальті Північній Македонії / Фото: Reuters

Треба прожити і це, нести це правильно, і виходячи на ту ж заміну гризти землю, а не так, як вийшов він, не ображаючи Руслана, в грі з Францією. Тоді краще взагалі не виходити. Сказати, що я не готовий. А робити послугу не треба.

Вони ж люблять говорити в інтерв'ю, що люблять Україну, народилися в Україні. Ну тоді любіть її до кінця, на ділі. Виходьте і їжте землю і доводьте, що ви любите Україну. І ви ні на кого не ображаєтеся, а готові свою жертву принести на користь команді, і на користь результату збірної України", – сказав Вернидуб.

Нагадаємо, що Руслан Малиновський зіграв два неповних матча за збірну України у відборі на ЧС-2022. У поєдинку проти Казахстану (2:2) гравець Аталанти вийшов на 59-й хвилині гри, а з чемпіонами світу французами (1:1) увійшов в гру на 82-й хвилині, при цьому заробив жовту картку. Перед товариським матчем з Чехією Олександр Петраков відправив Малиновського до складу свого клубу.

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