Юрий Вернидуб: "Малиновскому нужно не на словах любить Украину, а выходить на поле и грызть землю"

Руслан Малиновский в матче против Франции / Фото: Reuters

Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб в интервью Sport Arena оценил перспективы Руслана Малиновского в сборной Украине.

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"Пусть Малиновский опустится на землю грешную и думает не о себе, и том, что какой он футболист классный, а думает о команде и о сборной Украины. Чтобы как можно больше своих лучших качеств перенести в сборную. А не о том, что обижаться, или не обижаться на главного тренера. Сегодня Малиновский обиделся, завтра обидится еще кто-то. Яремчук, который... Я что-то не слышал, чтобы Яремчук обижался. Так и Малиновский должен не обижаться, а значит работать и доказывать еще больше. Потому что он является игроком национальной сборной.

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

А Петраков – главный тренер, у которого хорошая головная боль есть, кого лучше поставить. Как он видит свою схему и тактику, по которой он играет. Шевченко же не вызвал Буяльского, а Буяльский, на мой взгляд, был одним из лучших. Он как объяснил? Что он просто не видел его в своей схеме, где его можно лучше использовать. Точно так же Петраков сейчас может не видеть Малиновского. Почему нет? Это жизнь.

Малиновский левой не забил пенальти Северной Македонии / Фото: Reuters

Надо прожить и это, нести это правильно, и выходя на ту же замену грызть землю, а не так, как вышел он, не обижая Руслана, в игре с Францией. Тогда лучше вообще не выходить. Сказать, что я не готов. А делать одолжение не надо. Они же любят говорить в интервью, что любят Украину, родились в Украине. Ну тогда любите ее до конца, на деле. Выходите и грызите землю и доказывайте, что вы любите Украину. И вы ни на кого не обижаетесь, а готовы свою жертву принести в пользу команде, и в пользу результата сборной Украины", – сказал Вернидуб.

Напомним, что Руслан Малиновский сыграл два неполных матча за сборную Украины в отборе на ЧМ-2022. В поединке против Казахстана (2:2) игрок Аталанты вышел на 59-й минуте игры, а с чемпионами мира французами (1:1) вошел в игру на 82-й минуте, при этом заработал желтую карточку. Перед товарищеским матчем с Чехией Александр Петраков отправил Малиновского в состав своего клуба.