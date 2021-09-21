Юний український шпажист загинув в результаті нещасного випадку

Український шпажист загинув в результаті нещасного випадку / Фото: Facebook

Тимофій був вихованцем ДЮСШ "Армієць". На початку року киянин 2005 року народження став переможцем турніру пам'яті Олександра Захарова в Харкові в своїй віковій категорії.

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"Всі ми глибоко вражені трагічною загибеллю в результаті нещасного випадку, Тимофія – юного талановитого спортсмена, яскравого і помітного хлопця, цілеспрямованого і наполегливого фехтувальника. Колектив школи, спортсмени та батьки висловлюють глибокі співчуття батькам і родині Тимофія. Світла пам'ять...", – повідомили на сторінці ДЮСШ "Армієць" в Facebook.

Також глибокі співчуття батькам і родині Тимофія висловила Федерація фехтування України.

У коментарях під повідомленням написали, що хлопчик загинув в результаті нещасного випадку на риболовлі.

Раніше ми писали, що 25-річний важкоатлет з Казахстану покінчив життя самогубством . Важкоатлет з Казахстану Альберт Ліндер пішов з життя у віці 25 років.