22 вересня 21:00
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Динамо --
24 вересня 19:30
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Десна --
Металіст 1925 --
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Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Юний український шпажист загинув в результаті нещасного випадку

Андрій Трофімов
21 вересня, 00:47
Член збірної України з фехтування Тимофій Сас (Калітовський) загинув в результаті нещасного випадку. У Мережі повідомляють, що хлопчик загинув під час риболовлі

Український шпажист загинув в результаті нещасного випадку / Фото: Facebook

Тимофій був вихованцем ДЮСШ "Армієць". На початку року киянин 2005 року народження став переможцем турніру пам'яті Олександра Захарова в Харкові в своїй віковій категорії.

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"Всі ми глибоко вражені трагічною загибеллю в результаті нещасного випадку, Тимофія – юного талановитого спортсмена, яскравого і помітного хлопця, цілеспрямованого і наполегливого фехтувальника.

Колектив школи, спортсмени та батьки висловлюють глибокі співчуття батькам і родині Тимофія. Світла пам'ять...", – повідомили на сторінці ДЮСШ "Армієць" в Facebook.

Також глибокі співчуття батькам і родині Тимофія висловила Федерація фехтування України.

У коментарях під повідомленням написали, що хлопчик загинув в результаті нещасного випадку на риболовлі.

Раніше ми писали, що 25-річний важкоатлет з Казахстану покінчив життя самогубством . Важкоатлет з Казахстану Альберт Ліндер пішов з життя у віці 25 років.

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