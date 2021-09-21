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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
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Юный украинский шпажист погиб в результате несчастного случая

Андрей Трофимов
21 сентября, 00:47
Член сборной Украины с фехтования Тимофей Сас (Калитовский) погиб в результате несчастного случая. В Сети сообщают, что мальчик погиб во время рыбалки

Украинский шпажист погиб в результате несчастного случая / Фото: Facebook

Тимофей был воспитанником ДЮСШ "Армеец". В начале года киевлянин 2005 года рождения стал победителем турнира памяти Александра Захарова в Харькове в своей возрастной категории.

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"Все мы глубоко потрясены трагической гибелью в результате несчастного случая, Тимофея – юного талантливого спортсмена, яркого и заметного парня, целенаправленного и настойчивого фехтовальщика.

Коллектив школы, спортсмены и родители выражают глубокие соболезнования родителям и семье Тимофея. Светлая память...", – сообщили на странице ДЮСШ "Армеец" в Facebook.

Также глубокие соболезнования родителям и семье Тимофея выразила Федерация фехтования Украины.

В комментариях под сообщением написали, что мальчик погиб в результате несчастного случая на рыбалке.

Ранее мы писали, что 25-летний тяжелоатлет из Казахстана покончил жизнь самоубийством. Тяжелоатлет из Казахстана Альберт Линдер ушел из жизни в возрасте 25 лет.

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