Ярмоленко поїхав із табору збірної до лікарні

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Перед товарняком з Болгарією (11 листопада) та відбірковим матчем з Боснією (16 листопада) Андрій Ярмоленко зазнав травми у Вест Гемі.

Але як повідомив головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков, тепер з Ярмоленком уже усе гаразд.

Реклама

Причиною його від'їзду з табору збірної України до лікарні стала благодійна місія.

"Як обіцяв, зароблені бонуси на Євро-2020 направив на благодійність. Сьогодні разом з моїм агентом і товаришем Вадимом Шаблієм передали Катерині Вікторівні Вільчевській, заву відділення гемофілії лікарні "Охматдит", медичне обладнання", – написав у себе в Instagram Ярмоленко.

Раніше ми писали, що за вихід на Євро гравці та штаб збірної України отримали 3 млн євро, а за виступ у фінальній частині турніру, де наша команда потрапила до ТОП-8, їй додали ще 2,5 млн євро.

Реклама

Дивіться, як Ярмоленко забивав на Євро-2020