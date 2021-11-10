11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Ярмоленко поїхав із табору збірної до лікарні

Олег Люлька
10 листопада, 09:12
На щастя, відлучення провідного футболіста національної команди не пов'язане з його здоров'ям

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Перед товарняком з Болгарією (11 листопада) та відбірковим матчем з Боснією (16 листопада) Андрій Ярмоленко зазнав травми у Вест Гемі.

Але як повідомив головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков, тепер з Ярмоленком уже усе гаразд.

Реклама

Причиною його від'їзду з табору збірної України до лікарні стала благодійна місія.

"Як обіцяв, зароблені бонуси на Євро-2020 направив на благодійність. Сьогодні разом з моїм агентом і товаришем Вадимом Шаблієм передали Катерині Вікторівні Вільчевській, заву відділення гемофілії лікарні "Охматдит", медичне обладнання", – написав у себе в Instagram Ярмоленко.

Раніше ми писали, що за вихід на Євро гравці та штаб збірної України отримали 3 млн євро, а за виступ у фінальній частині турніру, де наша команда потрапила до ТОП-8, їй додали ще 2,5 млн євро.

Реклама

Дивіться, як Ярмоленко забивав на Євро-2020