Ярмоленко запросив на прощальний матч дітей-біженців

Ярмоленко зустрівся з дітьми після останнього матчу за Вест Гем / Фото: Колаж: Сьогодні

У 37-му турі чемпіонату Англії Вест Гем зіграв унічию з Манчестер Сіт - 2:2. Цей поєдинок став останнім для українського легіонера Андрія Ярмоленка. Після фінального свистка Ярмоленко попрощався із фанами англійського клубу.

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А після матчу Андрій зустрівся з дітьми-біженцями з України, котрі дивилися за грою АПЛ на трибунах. Футболіст прийшов до них із купою подарунків.

30 червня у Ярмоленко закінчується контракт з лондонським клубом і в майбутньому сезоні він захищатиме кольори іншої команди.

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Андрій перейшов у Вест Гем улітку 2018 року. За трансфер українця боси клубу віддали дортмундській Борусії 20 млн євро. У складі "молотобійців" Ярмоленко зіграв 85 матчів, забив 13 м'ячів та віддав 7 результативних передач.

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