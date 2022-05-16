Ярмоленко пригласил на прощальный матч детей-беженцев

Ярмоленко встретился с детьми после последнего матча за Вест Хэм / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В 37-м туре чемпионата Англии Вест Хэм сыграл вничью с Манчестер Сити – 2:2. Этот поединок стал последним для украинского легионера Андрея Ярмоленко. После финального свистка Ярмоленко попрощался с фанами английского клуба.

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А после матча Андрей встретился с детьми-беженцами из Украины, который смотрели за игрой АПЛ на трибунах. Футболист пришел к ним с кучей подарков.

30 июня у Ярмоленко заканчивается контракт с лондонским клубом и в будущем сезоне он будет защищать цвета другой команды.

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Андрей перешел в Вест Хэм летом 2018 года. За трансфер украинца боссы клуба отдали дортмундской Боруссии 20 млн евро. В составе "молотобойцев" Ярмоленко сыграл 85 матчей, забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач.

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