22 вересня 21:00
Шахтар 3
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
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Верес --
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Рух --
Динамо --
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Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
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Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
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Зеніт --
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Баварія --
Динамо --
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Бенфіка --
Барселона --
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Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
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Ярмоленко додав Роналду вихідних. Українець феєрить в Англії

Любомир Луканюк
23 вересня, 00:15
У третьому раунді Кубка ліги Вест Гем в гостях обіграв Манчестер Юнайтед. У гольовий атаці гостей взяв участь український півзахисник Андрій Ярмоленко

Ярмоленко провів на полі 90 хвилин / Фото: REUTERS

У середу відбулися матчі третього раунду Кубка англійської ліги. Манчестер Юнайтед на своєму полі приймав Вест Гем.

Кріштіану Роналду навіть в запас не потрапив. Але нічого, тепер у нього буде більше вихідних. МЮ залишає турнір. А ми відзначимо відмінну гру півзахисника Вест Гема Андрія Ярмоленка.

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На 9-й хвилині українець взяв участь в атаці, яка стала гольовою. Ярмоленко віддав пас на Фредерікса, той увійшов у штрафний і віддав під удар Лансіні – 1:0 на користь Вест Гема.

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З таким рахунком матч і завершився. Хоча Ярмоленко зобов'язаний був теж відзначитися. Перед фінальним свистком Андрій вийшов один на один з воротарем, але пробив у штангу.

Нагадаємо, що вчора також пройшов матч за Суперкубок України. Шахтар обіграв Динамо – 3:0.

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