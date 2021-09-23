Ярмоленко добавил Роналду выходных. Украинец феерит в Англии

Ярмоленко провел на поле 90 минут / Фото: REUTERS

В среду прошли матчи третьего раунда Кубка английской лиги. Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Вест Хэм.

Криштиану Роналду даже в запас не попал. Но ничего, теперь у него будет больше выходных. МЮ покидает турнир. А мы отметим отличную игру полузащитника Вест Хэма Андрея Ярмоленко.

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На 9-й минуте украинец поучаствовал в атаке, которая стала голевой. Ярмоленко отдал пас на Фредерикса, тот вошел в штрафную и отдал под удар Лансини – 1:0 в пользу Вест Хэма.

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С таким счетом матч и завершился. Хотя Ярмоленко обязан был тоже отличиться. Перед финальным свистком Андрей вышел один на один с вратарем, но пробил в штангу.

Напомним, что вчера также прошел матч за Суперкубок Украины. Шахтер обыграл Динамо – 3:0.