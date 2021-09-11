У Ярмоленка відібрали футболку і медаль на честь ста матчів у збірній

Трофеї, привезені вінгером Вест Гема Андрієм Ярмоленком із розташування збірної України, привласнили собі його сини

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram, УАФ

З нагоди проведення сотого матчу за збірну України, що припав на нічию 2:2 із Казахстаном, капітану "синьо-жовтих" Андрію Ярмоленку бос УАФ Андрій Павелко вручив футболку з символічним номером "100" на спині.

А також – ювілейну медаль і оксамитову кепку.

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Але варто було Андрію повернутися до Лондона з табору збірної, як усі ці нагороди відразу ж знайшли нових володарів. Їх собі привласнили сини футболіста – 8-річний Іван та Данило, якому 13 вересня виповниться 6 років.

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Перший надягнув на себе кепку і медаль, другий – футболку, яка йому по коліна.

"Знайшли у тата в валізі багато цікавого", – з гумором описала те, що сталося, дружина Андрія Ярмоленка Інна у себе в Instagram.

Нагадаємо, у Андрія Ярмоленка є ще й третій син – Максим, в жовтні йому виповниться рік.

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Андрій Ярмоленко, його дружина і діти / Фото: Instagram

Додамо, що наразі в активі 31-річного Ярмоли – 102 матчі за збірну України. Більше тільки у Андрія Шевченка (111) і Анатолія Тимощука (144).

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