11 вересня 14:00 Відео
Рух 1
Зоря 1
11 вересня 26’
Металіст 1925 0
Динамо 0
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Металіст 1925 - Динамо: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

У Ярмоленка відібрали футболку і медаль на честь ста матчів у збірній

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 вересня, 17:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Трофеї, привезені вінгером Вест Гема Андрієм Ярмоленком із розташування збірної України, привласнили собі його сини
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram, УАФ

З нагоди проведення сотого матчу за збірну України, що припав на нічию 2:2 із Казахстаном, капітану "синьо-жовтих" Андрію Ярмоленку бос УАФ Андрій Павелко вручив футболку з символічним номером "100" на спині.

А також – ювілейну медаль і оксамитову кепку.

Реклама

Читайте також: Ніж у спину! Ярмоленко став об'єктом чорного гумору фанів Вест Гема

Але варто було Андрію повернутися до Лондона з табору збірної, як усі ці нагороди відразу ж знайшли нових володарів. Їх собі привласнили сини футболіста – 8-річний Іван та Данило, якому 13 вересня виповниться 6 років.

Реклама

Перший надягнув на себе кепку і медаль, другий – футболку, яка йому по коліна.

"Знайшли у тата в валізі багато цікавого", – з гумором описала те, що сталося, дружина Андрія Ярмоленка Інна у себе в Instagram.

Нагадаємо, у Андрія Ярмоленка є ще й третій син – Максим, в жовтні йому виповниться рік.

Реклама

Андрій Ярмоленко, його дружина і діти
Андрій Ярмоленко, його дружина і діти / Фото: Instagram

Додамо, що наразі в активі 31-річного Ярмоли – 102 матчі за збірну України. Більше тільки у Андрія Шевченка (111) і Анатолія Тимощука (144).

Читайте також: Новий виклик для Шевченка! Він буде працювати з Гаррі Реднаппом

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Олександрія
7
8:5
14
3
Шахтар
6
12:4
13
4
Дніпро-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Зоря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Субота, 11 вересня
1:1
Відео Про матч
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти