Ярмоленко більше не винний! Ось що трапилося у матчі з Уельсом (відео)

Гравець збірної Уельсу втішає Ярмоленка після матчу

Збірна України не змогла пробитися на чемпіонат світу 2022 року. У вирішальному матчі плей-оф наша команда поступилася Уельсу – 0:1. Гол у свої ворота забив Андрій Ярмоленко. Він підправив м'яч після удару зі штрафного Гарета Бейла.

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Проте Міжнародна федерація футболу внесла корективи до протоколу гри, і тепер автором голу значиться Гарет Бейл. Про це повідомляється на офіційній сторінці збірної Уельсу в Twitter.

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На світовій першості Уельс зіграє в одній групі з Англією, Іраном та США.

Чемпіонат світу у Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня.