Ярмоленко больше не виноват! Вот что случилось в матче с Уэльсом (видео)

Игрок сборной Уэльса утешает Ярмоленко после матча / Фото: REUTERS

Сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира 2022 года. В решающем матче плей-офф наша команда уступила Уэльсу – 0:1. Гол в свои ворота забил Андрей Ярмоленко. Он подправил мяч после удара со штрафного Гарета Бейла.

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Однако Международная федерация футбола внесла коррективы в протокол игры, и теперь автором гола значится Гарет Бейл. Об этом сообщается на официальной странице сборной Уэльса в Twitter.

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На мировом первенстве Уэльс сыграет в одной группе с Англией, Ираном и США.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.