Яремчук у Бенфіці – офіційно: Динамо отримає космічний відсоток!

Український нападник Яремчук перейшов з Гента до Бенфіки – цей трансфер поповнить бюджет колишнього клубу Романа, київського Динамо, на дуже велику суму

Роман Яремчук і Руй Кошта / Фото: Facebook

Як повідомила на своєму офіційному сайті Бенфіка, контракт з Романом Яремчуком уклали на п'ять років – до літа 2026 року.

У статусі новачка віцечемпіонів Португалії українця представив у соцмережах легендарний у минулому півзахисник, а нині спортивний директор Бенфіки Руй Кошта.

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При цьому, за даними португальського видання Record, за Яремчука Бенфіка заплатить 17 млн євро. Але Генту дістанеться не вся ця сума. Як ми писали раніше, 30 відсотків отримає київське Динамо, де нападник виступав до Бельгії.

Отже, на рахунок киян має впасти п'ять мільйонів євро!

Нагадаємо, до Лісабону Яремчук прилетів зі своєю дружиною Христиною.

А під час відпустки після Євро-2020 Яремчук потрапив у скандал, зробивши фото із Бастою.