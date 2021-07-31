Яремчук в Бенфике – официально: Динамо получит космический процент!

Роман Яремчук и Руй Кошта / Фото: Facebook
Как сообщила на своем официальном сайте Бенфика, контракт с Романом Яремчуком подписан на пять лет – до лета 2026 года.
В качестве новичка вице-чемпионов Португалии украинца представил в соцсетях легендарный в прошлом полузащитник, а ныне спортивный директор Бенфики Руй Кошта.
При этом, по данным португальского издания Record, за Яремчука Бенфика заплатит 17 млн евро. Но Генту достанется не вся эта сумма. Как мы писали ранее, 30 процентов получит киевское Динамо, где нападающий выступал до Бельгии.
Таким образом на счет киевлян должно упасть пять миллионов евро!
Напомним, в Лиссабон Яремчук прилетел со своей женой Кристиной.
Кристина Яремчук / Фото: Instagram
Кристина Яремчук / Фото: Instagram
А во время отпуска после Евро-2020 Яремчук оскандалился, сделав фото с Бастой.
Яремчук и Миколенко с Бастой / Фото: Instagram
Яремчук и Миколенко с Бастой / Фото: Instagram
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