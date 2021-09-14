14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Яремчук образить Динамо. Букмекери не вірять в успішний старт киян у Лізі чемпіонів

Анатолій Дерека
14 вересня, 17:00
Команда Мірчі Луческу є аутсайдером в домашній дуелі з португальською Бенфікою

Яремчук спробує засмутити Динамо в стартовому матчі Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images, Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні стартує груповий раунд Ліги чемпіонів 2021/2022. У першому турі київське Динамо зіграє з Бенфікою. Поєдинок пройде в столиці України на НСК Олімпійський. Початок – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Бенфіка пройде у нас на сайті. Тим часом, букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

На думку експертів, фаворитом матчу є португальська команда. Коефіцієнт на тріумф Бенфіки становить 2.46, на перемогу Динамо – 3.35. Нічия ж оцінюється в 3.20.

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Раніше Динамо і Бенфіка лише чотири рази перетиналися на євроарені і статистика не на користь Динамо. Кияни змогли виграти лише один раз при трьох поразках.

Відмітимо, що в паралельному матчі групи E зустрічаються Барселона і Баварія. З огляду на наявність таких грандів у квартеті, Динамо сьогодні потрібно перемагати, щоб розраховувати на місце в ТОП-2 і вихід в 1/8 ЛЧ.

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Фішкою матчу Динамо – Бенфіка є той факт, що команді Мірчі Луческу протистоїть вихованець киян Роман Яремчук. Свого часу він не заграв в Динамо, після чого транзитом через Гент опинився в Бенфіці.

Роман Яремчук вдало дебютував в Бенфіці / Фото: Getty Images

Київський клуб отримав космічний відсоток з цього трансферу – 5 млн євро. Цікаво, що букмекери оцінили ймовірність голи Яремчука в ворота Динамо у 2.60.

До речі, букмекери також поділилися котируваннями на перемогу в Лізі чемпіонів. Фаворитами є ПСЖ та Манчестер Сіті, тоді як на Динамо виставлений високий коефіцієнт (201.00).

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