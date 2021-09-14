Без шансів для Динамо та Шахтаря. Названі головні фаворити Ліги чемпіонів

Букмекери вважають ПСЖ та Манчестер Сіті основними претендентами на "вухатий" трофей. Шахтар і Динамо – серед аутсайдерів

32 кращих клуби Європи вступають в боротьбу за трофей Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Сьогодні стартує основна стадія Ліги чемпіонів 2021/2022. У гонку за головним клубним трофеєм Європи вступлять 32 команди, в тому числі і українські Динамо з Шахтарем.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Бенфіка буде сьогодні доступна на нашому сайті. Початок – о 22:00. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на перемогу в Лізі чемпіонів.

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На їхню думку, головними фаворитами турніру є ПСЖ та Манчестер Сіті. Тріумф французького клубу оцінюється в 4.20, а перемога команди Олександра Зінченка – в 4.30.

Також до п'ятірки головних фаворитів входять німецька Баварія, а також англійські Челсі та Манчестер Юнайтед. До слова, саме Челсі в минулому сезоні виграв Лігу чемпіонів, мінімально обігравши в фіналі Манчестер Сіті.

Шанси українських команд вкрай малі. На перемогу Шахтаря в турнірі букмекери дають коефіцієнт 121.00 (це 18-ий показник з 32-х команд), а на успіх Динамо – аж 201.00 (26-е місце в рейтингу фаворитів).

Десятка фаворитів Ліги чемпіонів виглядає так:

ПСЖ (Франція) – 4.20 Манчестер Сіті (Англія) – 4.30 Баварія (Німеччина) – 7.50 Челсі (Англія) – 8.50 Манчестер Юнайтед (Англія) – 8.50 Ліверпуль (Англія) – 9.50 Реал (Іспанія) – 14.00 Барселона (Іспанія) – 19.00 Атлетіко (Іспанія) – 24.00 Ювентус (Італія) – 27.00

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Якщо говорити про шанси українських гравців на перемогу в Лізі чемпіонів, то вище всіх ймовірність тріумфу у Олександра Зінченка (Манчестер Сіті) та Андрія Луніна (Реал). Котирування на успіх інших українців такі:

Руслан Малиновський (Аталанта) – 46.00

(Аталанта) – 46.00 Роман Яремчук (Бенфіка) – 121.00

(Бенфіка) – 121.00 Едуард Соболь (Брюгге) – 500.00

(Брюгге) – 500.00 Юрій Вернидуб (Шериф) – 500.00

Нагадаємо, що в групі Динамо зіграє з Баварією, Барселоною і Бенфікою, а суперниками Шахтаря стануть Інтер, Реал і Шериф. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня 2022 року в Санкт-Петербурзі.