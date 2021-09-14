Яремчук обидит Динамо. Букмекеры не верят в успешный старт киевлян в Лиге чемпионов

Яремчук постарается огорчить Динамо в стартовом матче Лиги чемпионов / Фото: Getty Images, Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня стартует групповой раунд Лиги чемпионов 2021/2022. В первом туре киевское Динамо сразится с Бенфикой. Поединок пройдет в столице Украины на НСК Олимпийский. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Бенфика пройдет у нас на сайте. Тем временем, букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

По мнению экспертов, фаворитом матча является португальская команда. Коэффициент на триумф Бенфики составляет 2.46, на победу Динамо – 3.35. Ничья же оценивается в 3.20.

Читайте также: Где и когда смотреть матч Динамо – Бенфика

Ранее Динамо и Бенфика лишь четыре раза пересекались на евроарене и статистика не в пользу Динамо. Киевляне смогли выиграть лишь однажды при трех поражениях.

Отметим, что в параллельном матче группы E встречаются Барселона и Бавария. Учитывая наличие таких грандов в квартете, Динамо сегодня нужно побеждать, чтобы рассчитывать на место в ТОП-2 и выход в 1/8 ЛЧ.

Читайте также: Онлайн-трансляция матча Барселона – Бавария

Реклама

Фишкой матча Динамо – Бенфика является тот факт, что команде Мирчи Луческу противостоит воспитанник киевлян Роман Яремчук. В свое время он не заиграл в Динамо, после чего транзитом через Гент оказался в Бенфике.

Роман Яремчук удачно дебютировал в Бенфике / Фото: Getty Images

Киевский клуб получил космический процент с этого трансфера – 5 млн евро. Интересно, что букмекеры оценили вероятность гола Яремчука в ворота Динамо в 2.60.

К слову, букмекеры также поделились котировками на победу в Лиге чемпионов. Фаворитами являются ПСЖ и Манчестер Сити, тогда как на Динамо выставлен высокий коэффициент (201.00).