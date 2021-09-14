14 сентября 19:45
Севилья --
Зальцбург --
14 сентября 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 сентября 22:00
Динамо --
Бенфика --
14 сентября 22:00
Барселона --
Бавария --
14 сентября 22:00
Челси --
Зенит --
14 сентября 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
Аталанта --
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Яремчук обидит Динамо. Букмекеры не верят в успешный старт киевлян в Лиге чемпионов

Анатолий Дерека
14 сентября, 17:00
Команда Мирчи Луческу является аутсайдером в домашней дуэли с португальской Бенфикой

Яремчук постарается огорчить Динамо в стартовом матче Лиги чемпионов / Фото: Getty Images, Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня стартует групповой раунд Лиги чемпионов 2021/2022. В первом туре киевское Динамо сразится с Бенфикой. Поединок пройдет в столице Украины на НСК Олимпийский. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Бенфика пройдет у нас на сайте. Тем временем, букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

По мнению экспертов, фаворитом матча является португальская команда. Коэффициент на триумф Бенфики составляет 2.46, на победу Динамо – 3.35. Ничья же оценивается в 3.20.

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Ранее Динамо и Бенфика лишь четыре раза пересекались на евроарене и статистика не в пользу Динамо. Киевляне смогли выиграть лишь однажды при трех поражениях.

Отметим, что в параллельном матче группы E встречаются Барселона и Бавария. Учитывая наличие таких грандов в квартете, Динамо сегодня нужно побеждать, чтобы рассчитывать на место в ТОП-2 и выход в 1/8 ЛЧ.

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Фишкой матча Динамо – Бенфика является тот факт, что команде Мирчи Луческу противостоит воспитанник киевлян Роман Яремчук. В свое время он не заиграл в Динамо, после чего транзитом через Гент оказался в Бенфике.

Роман Яремчук удачно дебютировал в Бенфике / Фото: Getty Images

Киевский клуб получил космический процент с этого трансфера – 5 млн евро. Интересно, что букмекеры оценили вероятность гола Яремчука в ворота Динамо в 2.60.

К слову, букмекеры также поделились котировками на победу в Лиге чемпионов. Фаворитами являются ПСЖ и Манчестер Сити, тогда как на Динамо выставлен высокий коэффициент (201.00).

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