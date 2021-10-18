17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
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Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
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Атлетіко --
Ліверпуль --
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Аякс --
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Інтер --
Шериф --
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Шахтар --
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Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
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Аталанта --
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"Я все ще живий": одноклубник Ярмоленка показав своє спотворене обличчя

Любомир Луканюк
18 жовтня, 19:20
Півзахисник Вест Гема Томаш Соучек отримав страшну травму в матчі англійської Прем'єр-ліги. Суперник наступив йому на обличчя

Соучеку наклали шви на обличчя

У матчі восьмого туру чемпіонату Англії Вест Гем обіграв Евертон – 1:0. Андрій Ярмоленко з'явився на полі в компенсований час.

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По ходу матчу стався неприємний епізод. У боротьбі за м'яч зійшлися півзахисник Вест Гема Томаш Соучек і нападник Евертона Саломон Рондон. І Рондон наступив супернику на обличчя.

Наслідки цього зіткнення Соучек показав на своїй сторінці в Instagram, він опублікував фотографію зі шрамами на обличчі.

"Ще кілька швів на моєму обличчі для поповнення моєї колекції. Я ніколи не здаюся ні з якої причини. Відмінна перемога, хлопці, і продовжуйте в тому ж дусі. Не хвилюйтеся, я все ще живий", – написав Соучек.

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Раніше ми писали, що воротар Евертона Джордан Пікфорд підготував шпаргалки до матчу з Вест Гемом.

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