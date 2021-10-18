17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
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Шахтер --
23 октября 19:30
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Львов --
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24 октября 19:30
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Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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"Я все еще жив": одноклубник Ярмоленко показал свое изуродованное лицо

Любомир Луканюк
18 октября, 19:20
Полузащитник Вест Хэма Томаш Соучек получил жуткую травму в матче английской Премьер-лиги. Соперник наступил ему на лицо

Соучеку наложили швы на лицо

В матче восьмого тура чемпионата Англии Вест Хэм обыграл Эвертон – 1:0. Андрей Ярмоленко появился на поле в компенсированное время.

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По ходу матча произошел неприятный эпизод. В борьбе за мяч сошлись полузащитник Вест Хэма Томаш Соучек и нападающий Эвертона Саломон Рондон. И Рондон наступил сопернику на лицо.

Последствия этого столкновения Соучек показал на своей странице в Instagram, опубликовал фотографию со шрамами на лице.

"Еще несколько швов на моем лице для пополнения моей коллекции. Я никогда не сдаюсь ни по какой причине. Отличная победа, ребята, и продолжайте в том же духе. Не волнуйтесь, я все еще жив", – написал Соучек.

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Ранее мы писали, что вратарь Эвертона Джордан Пикфорд подготовил шпаргалки к матчу с Вест Хэмом.

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