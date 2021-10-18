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Таких шпаргалок нет даже у студентов. Английский вратарь поразил находчивостью

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
18 октября, 17:09
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Голкипер Эвертона основательно подготовился к матчу против Вест Хэма и на бутылке сделал инфографику по пенальтистам соперника
Джордан Пикфорд и его шпаргалка
Джордан Пикфорд и его шпаргалка / Фото: REUTERS

Вратарь Эвертона и сборной Англии Джордан Пикфорд усовершенствовал свою систему подготовки к ударам с пенальти. Голкипер известен тем, что пользуется шпаргалками на бутылке с водой.

Такие подсказки помогли Пикфорду выйти победителем в серии пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Колумбией. А также отразить два удара с 11 метров в финале Евро-2020 против Италии.

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Раньше надписи на бутылках с водой представляли собой фамилию игрока и предпочитаемое направление удара. А перед матчем АПЛ против Вест Хэма Пикфорд нанес на бутылку инфографику с точным изображением последних ударов с пенальти в исполнении Марка Нобла, Майкла Антонио и Деклана Райса.

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Увы, это не пригодилось Джордану. В ворота Эвертона не был назначен пенальти, а его клуб уступил – 0:1.

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