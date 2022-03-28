Я наступний! Ломаченко сказав, з ким буде битися

Ломаченко - у теробороні / Фото: Facebook

Володар титулу WBC у легкій вазі Девін Хейні погодився на бій з абсолютним чемпіоном Джорджем Камбососом.

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Їхній поєдинок відбудеться 5 червня в австралійському Мельбурні. Реванш передбачено у разі перемоги Хейні.

Спочатку з Камбососом мав битися українець Василь Ломаченко. Але наш боксер відмовився від поєдинку. Ломаченко вирішив на час війни залишитись в Україні. Він – у теробороні.

Тим не менш Ломаченко заявив, що сподівається зустрітися з переможцем бою Камбосос – Хейні.

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"Я наступний", – прокоментував у соціальних мережах угоду Василь.

Свій останній поєдинок Ломаченко провів у грудні, коли за очками переміг Річарда Коммі.