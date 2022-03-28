Я следующий! Ломаченко сказал, с кем будет драться

Ломаченко - в теробороне / Фото: Facebook
Обладатель титула WBC в легком весе Девин Хэйни согласился на бой с абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом.
Читайте также: Терминатор поддержал Ломаченко: украинец дерется за свою страну очень давно
Их поединок состоится 5 июня в австралийском Мельбурне. Реванш предусмотрен в случае победы Хэйни.
Изначально с Камбососом должен был драться украинец Василий Ломаченко. Но наш боксер отказался от поединка. Ломаченко решил на время войны остаться в Украине. Он – в теробороне.
Тем не менее Ломаченко заявил, что надеется встретиться с победителем боя Камбосос – Хэйни.
"Я следующий", – прокомментировал в социальных сетях сделку Василий.
Свой последний поединок Ломаченко провел в декабре, когда по очкам победил Ричарда Комми.