Я розчарована. Світоліна прокоментувала поразку в півфіналі Олімпіади-2020

Еліна Світоліна розчарована поразкою в півфінальному матчі на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS
Перша ракетка України Еліна Світоліна емоційно прокоментувала свою поразку від Маркети Вондроушової з Чехії в півфіналі олімпійського турніру, повідомляє itftennis.com.
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Еліна Світоліна у півфіналі Олімпіади / Фото: Reuters
Еліна Світоліна у півфіналі Олімпіади / Фото: Reuters
"Це приголомшливе відчуття, що я зможу представити свою країну в матчі за "бронзу", але сьогодні я дійсно розчарована. Я намагалася з усіх сил, очікувала, що пройду далі. На жаль, є й інші гравці, які грають добре. Це надзвичайно важко, і виграти сьогодні не вийшло. Маркета грала дуже добре, показала дуже гідну гру, а я сьогодні не змогла знайти свій найкращий теніс, і все в підсумку склалося воєдино на користь суперниці", – сказала Еліна Світоліна.
Еліна Світоліна стартувала в Токіо з перемоги / Фото: Reuters
Світоліна вдруге грає на Олімпійських іграх. 2016 року в Ріо-де-Жанейро вона дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Петрі Квітовій. На Олімпіаді-2020 одеситка вперше в історії вийшла до півфіналу тенісного турніру, де програла з рахунком 3:6, 1:6 чеській спортсменці.
Еліна Світоліна і Маркета Вондроушова / Фото: Reuters
31 липня найкраща тенісистка України посперечається за бронзову медаль з Оленою Рибакіною з Казахстану.
Нагадаємо, що на нашому сайті є таблиця з усіма результатами українських спортсменів на Олімпіаді-2020, де ми окремо виділяємо призерів Ігор в Токіо.
Крім цього, ви можете ознайомитися із загальним медальним заліком Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
Також на нашому сайті є розклад Олімпіади-2020 за днями. У графіку окремо виділені всі медальні старти.
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